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Суд в Амурской области вынес приговор тренеру за насилие над девятилетним ребенком

  /   Обновлено: 24 января 2022 07:26
Происшествия
Суд в Амурской области вынес приговор тренеру за насилие над девятилетним ребенком
twitter.com  /  @RussiaUN

Благовещенск, 24 января. Тренера по теннису приговорили к 16 годам лишения свободы за сексуальное насилие над девятилетней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Мужчина совершил преступление в 2021 году во время возвращения с соревнований на поезде. Тренер дождался, пока его жертва заснет, и надругался над ней. Установлено, что это не первое подобное преступление подсудимого.

«С учетом вступивших в законную силу приговоров, судом назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок шести лет, с ограничением свободы на срок два года», — пояснили в ведомстве.

Зампредседателя СКР Елена Леоненко ранее заявила, что дети все чаще становятся жертвами сексуальных домогательств в Сети. За полгода жертвами злоумышленников стали около тысячи несовершеннолетних.

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