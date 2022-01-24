Два ребенка пострадали от нападения бездомных собак в Биробиджане

Биробиджан, 24 января. Бродячие собаки напали на двух детей из одной семьи с разницей в несколько дней. Теперь жители Биробиджана требуют от властей повлиять на «зубастую» опасность.

Инцидент произошел в микрорайоне Биробиджан-2. У обоих детей остались серьезные раны, и теперь им предстоит курс уколов от бешенства. Первым под раздачу бездомных псов попал восьмилетний мальчик, пишет ИА ЕАОMedia.

«Дней шесть назад сын возвращался около четырех часов дня из школы. У нас в квартире идет ремонт, поэтому он шел к бабушке, пришел к ней весь в слезах. Мама говорит, что на ребенка набросились две уличные собаки, одна из них укусила за ногу. Поехали в больницу. Там сыну назначили 91 укол, сейчас ему предстоит длительное лечение», — рассказала мать ребенка.

Два дня назад от зубов бродячих собак пострадала 12-летняя школьница. По словам родительницы, псы набросились на девочку у остановки и покусали ей обе ноги. Медики зашили ей раны и прописали уколы. Женщина обратилась с заявлениями в полицию.

Нападения бродячих собак на детей участились в последние дни. Подобный инцидент произошел в поселке Шахтерск Сахалинской области. Безнадзорное животное покусало лицо четырехлетней девочки.