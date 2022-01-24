Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 08:34
08:32
Шоу-бизнес
Зрители гневно высказались о шоу «Две звезды» из-за «скрипучего» голоса Бадоевой
08:31
Общество
Лабрадор спас тонущего в реке олененка и стал героем соцсети TikTok
08:25
Шоу-бизнес
Актер Валерий Николаев почти год скрывал рождение сына
08:23
Происшествия
Стая бездомных собак набросилась на восьмилетнего мальчика в Вилючинске
08:20
Шоу-бизнес
Новая пассия Канье Уэста резко ответила поклонникам рэпера на обвинения в меркантильности
08:16
Происшествия
Сотрудник СГК умер в реанимации после падения в яму с кипятком в Новосибирске
08:12
Происшествия
Около 12 тысяч человек остались без воды после коммунальной аварии в Орске
08:10
Армия
Более 50 БМП-2 с «Бережком» заступят на боевое дежурство в ЦВО
08:10
Шоу-бизнес
Братья Верники раскритиковали сына Королевой и Тарзана на шоу «Две звезды»
08:06
Происшествия
Заговор влюбленных и нож для скота: СК обнародовал детали тройного убийства в Омске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кадыров назвал экс-судью Янгулбаева предателем и пособником террористов

  /   Обновлено: 24 января 2022 07:24
9297
Политика
Кадыров назвал экс-судью Янгулбаева предателем и пособником террористов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Грозный, 24 января. Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев является «воплощением предательства», считает глава республики Рамзан Кадыров.

Гневный пост в адрес Янгулбаева чеченский лидер написал в своем Telegram-канале. В нем он обвинил бывшего судью в неспособности воспитать интеллигентных детей, предательстве судебной системы и прикрытии своим профессиональным статусом.

«Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи», — говорится в посте.

Кадыров считает, что халатность Янгулбаева обесценила все попытки властей Чечни по борьбе с терроризмом и их пособниками. Он добавил, что сделает все возможное для задержания экс-судьи и его родственников.

«Для вас я еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — заключил глава республики.

Ранее стало известно о помещении супруги Янгулбаева, Заремы Мусаевой, в спецприемник МВД Чечни. Она попала туда после нападения на сотрудника правоохранительных органов и оскорблений в его адрес.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кадыров назвал экс-судью Янгулбаева предателем и пособником террористов
терроризм кадыров чечня янгулбаев
Комментировать