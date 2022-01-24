Кадыров назвал экс-судью Янгулбаева предателем и пособником террористов

Грозный, 24 января. Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев является «воплощением предательства», считает глава республики Рамзан Кадыров.

Гневный пост в адрес Янгулбаева чеченский лидер написал в своем Telegram-канале. В нем он обвинил бывшего судью в неспособности воспитать интеллигентных детей, предательстве судебной системы и прикрытии своим профессиональным статусом.

«Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи», — говорится в посте.

Кадыров считает, что халатность Янгулбаева обесценила все попытки властей Чечни по борьбе с терроризмом и их пособниками. Он добавил, что сделает все возможное для задержания экс-судьи и его родственников.

«Для вас я еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — заключил глава республики.

Ранее стало известно о помещении супруги Янгулбаева, Заремы Мусаевой, в спецприемник МВД Чечни. Она попала туда после нападения на сотрудника правоохранительных органов и оскорблений в его адрес.