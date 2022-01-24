Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 08:34
08:32
Шоу-бизнес
Зрители гневно высказались о шоу «Две звезды» из-за «скрипучего» голоса Бадоевой
08:31
Общество
Лабрадор спас тонущего в реке олененка и стал героем соцсети TikTok
08:25
Шоу-бизнес
Актер Валерий Николаев почти год скрывал рождение сына
08:23
Происшествия
Стая бездомных собак набросилась на восьмилетнего мальчика в Вилючинске
08:20
Шоу-бизнес
Новая пассия Канье Уэста резко ответила поклонникам рэпера на обвинения в меркантильности
08:16
Происшествия
Сотрудник СГК умер в реанимации после падения в яму с кипятком в Новосибирске
08:12
Происшествия
Около 12 тысяч человек остались без воды после коммунальной аварии в Орске
08:10
Армия
Более 50 БМП-2 с «Бережком» заступят на боевое дежурство в ЦВО
08:10
Шоу-бизнес
Братья Верники раскритиковали сына Королевой и Тарзана на шоу «Две звезды»
08:06
Происшествия
Заговор влюбленных и нож для скота: СК обнародовал детали тройного убийства в Омске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минтруд России изменил учет выполнения квот на трудоустройство инвалидов

Общество
Минтруд России изменил учет выполнения квот на трудоустройство инвалидов
pixabay.com  /  BeatriceBB

Москва, 24 января. Новые правила учета выполнения квот на трудоустройство инвалидов работодателями начнут действовать в России с 1 марта 2022 года. Об это свидетельствует постановление кабмина.

Речь идет о проекте постановления «Об утверждении порядка и случаев выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место». Соответствующий документ разработали специалисты Минтруда России.

С марта квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями будет считаться исполненной при наличии достаточного числа заключенных трудовых договоров. Альтернативой будет считаться трудоустройство в другую организацию в рамках соглашения с ней, передает «Коммерсантъ».

Размер квот останется неизменным. Для компаний со штатом свыше ста человек она составляет два–четыре процента от всего числа работников. Если в организации работают от 35 до ста человек, то квота составит в пределах трех процентов.

ВЦИОМ ранее выяснил, как россияне выбирают для себя работу. Почти четверть граждан признались, что основываются на собственных интересах и увлечениях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Минтруд России изменил учет выполнения квот на трудоустройство инвалидов
квоты инвалиды минтруд рф
Комментировать