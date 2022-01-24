Минтруд России изменил учет выполнения квот на трудоустройство инвалидов

Москва, 24 января. Новые правила учета выполнения квот на трудоустройство инвалидов работодателями начнут действовать в России с 1 марта 2022 года. Об это свидетельствует постановление кабмина.

Речь идет о проекте постановления «Об утверждении порядка и случаев выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место». Соответствующий документ разработали специалисты Минтруда России.

С марта квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями будет считаться исполненной при наличии достаточного числа заключенных трудовых договоров. Альтернативой будет считаться трудоустройство в другую организацию в рамках соглашения с ней, передает «Коммерсантъ».

Размер квот останется неизменным. Для компаний со штатом свыше ста человек она составляет два–четыре процента от всего числа работников. Если в организации работают от 35 до ста человек, то квота составит в пределах трех процентов.

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