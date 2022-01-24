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Писатель Лесев усомнился в возможности Порошенко переизбраться на высокие должности

Политика
Писатель Лесев усомнился в возможности Порошенко переизбраться на высокие должности
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 24 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет избраться на высокие государственные должности. Такое мнение выразил киевский писатель Игорь Лесев.

Пятый национальный лидер не будет занимать посты в правительстве, так как полностью утратил доверие среди электората. Аналогичная ситуация сложилась и с его преемником, действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, который также лишился народной поддержки, сообщил Лесев в интервью изданию «Украина.ру».

«В Офисе живут в иллюзии, что если на президентских выборах вывести во второй тур Порошенко, то люди, плюясь, но снова проголосуют за Зеленского… А у Зеленского впереди еще столько черных лебедей, что далеко не факт, что он еще сам попадет через 2 года во второй тур», — заявил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что его арест и уголовное преследование было лично сфабриковано и одобрено Зеленским. Наложенный судом запрет на выезд сорвал бывшему президенту ряд международных встреч.

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украина порошенко зеленский
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