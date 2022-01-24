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Писатель Лесев объяснил защищенность Порошенко перед Зеленским

Политика
Писатель Лесев объяснил защищенность Порошенко перед Зеленским
Народные новости

Киев, 24 января. Запад не дает президенту Украины Владимиру Зеленскому «трогать» своего предшественника Петра Порошенко. Киевский писатель Игорь Лесев рассказал об этом процессе подробнее.

Зеленскому хватает намеков, полутонов и расплывчатых слов, чтобы осознать неприкосновенность Порошенко. Посольство США публикует в соцсетях соответствующие посты, которые являются неким сдерживающим фактором для украинского лидера, передает «Украина.ру».

Лесев напомнил, что санкции на Западе вводятся только из-за связи с Россией. Порошенко будет оставаться «своим сукиным сыном», пока США не добьются превращения Украины в «анти-Россию».

«Поэтому, пока в Украине не сколотили 100% русофобское общество и политэлиту, сурово гонять проамериканских исполнителей — пусть они вороватые и на руках у них кровь — в Вашингтоне допускать не будут. Здоровая конкуренция за место рядом с американским хозяином — это пожалуйста. Но в тюрьму садить нельзя», — заявил писатель.

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее обвинил Владимира Зеленского в запрете выезжать за пределы страны. Он назвал деятельность президента «политически мотивированным преследованием оппозиции».

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