Аналитики «Работа.ру»: ремонт и техника попали в топ крупных трат россиян за 2021 год

Москва, 24 января. Жители России больше всего денег потратили на ремонт и технику в прошлом году. Сумма одной покупки варьировалась от 10 до 20 тысяч рублей, отметили аналитики сервиса «Работа.ру».

Согласно результатам исследования, 23% больше всего тратились на ремонт в прошлом году. Еще по 22% опрошенных заплатили крупные суммы на покупки техники и гаджетов или на медицину, отмечает РИА Новости.

Порядка 16% респондентов потратились на квартиру или покупку дома. Россияне покупали не только недвижимость, но и путевки, автомобили. Таких оказалось 15% и 13% соответственно.

Самая крупная единовременная трата в размере до 10 тысяч рублей оказалась у 15% россиян. Еще 24% отметили крупные покупки в пределах 10-20 тысяч рублей. А 17% респондентам приходилось за один раз тратить от 20 до 50 тысяч рублей.

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели другое исследование, касающееся финансов. Порядка 8,7% граждан изучают возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие пять лет. Но сейчас этим занимается каждый тринадцатый человек.