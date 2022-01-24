Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 08:34
08:32
Шоу-бизнес
Зрители гневно высказались о шоу «Две звезды» из-за «скрипучего» голоса Бадоевой
08:31
Общество
Лабрадор спас тонущего в реке олененка и стал героем соцсети TikTok
08:25
Шоу-бизнес
Актер Валерий Николаев почти год скрывал рождение сына
08:23
Происшествия
Стая бездомных собак набросилась на восьмилетнего мальчика в Вилючинске
08:20
Шоу-бизнес
Новая пассия Канье Уэста резко ответила поклонникам рэпера на обвинения в меркантильности
08:16
Происшествия
Сотрудник СГК умер в реанимации после падения в яму с кипятком в Новосибирске
08:12
Происшествия
Около 12 тысяч человек остались без воды после коммунальной аварии в Орске
08:10
Армия
Более 50 БМП-2 с «Бережком» заступят на боевое дежурство в ЦВО
08:10
Шоу-бизнес
Братья Верники раскритиковали сына Королевой и Тарзана на шоу «Две звезды»
08:06
Происшествия
Заговор влюбленных и нож для скота: СК обнародовал детали тройного убийства в Омске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитики «Работа.ру»: ремонт и техника попали в топ крупных трат россиян за 2021 год

Общество
Аналитики «Работа.ру»: ремонт и техника попали в топ крупных трат россиян за 2021 год
pixabay.com  /  Andy Gries

Москва, 24 января. Жители России больше всего денег потратили на ремонт и технику в прошлом году. Сумма одной покупки варьировалась от 10 до 20 тысяч рублей, отметили аналитики сервиса «Работа.ру».

Согласно результатам исследования, 23% больше всего тратились на ремонт в прошлом году. Еще по 22% опрошенных заплатили крупные суммы на покупки техники и гаджетов или на медицину, отмечает РИА Новости.

Порядка 16% респондентов потратились на квартиру или покупку дома. Россияне покупали не только недвижимость, но и путевки, автомобили. Таких оказалось 15% и 13% соответственно.

Самая крупная единовременная трата в размере до 10 тысяч рублей оказалась у 15% россиян. Еще 24% отметили крупные покупки в пределах 10-20 тысяч рублей. А 17% респондентам приходилось за один раз тратить от 20 до 50 тысяч рублей.

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели другое исследование, касающееся финансов. Порядка 8,7% граждан изучают возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие пять лет. Но сейчас этим занимается каждый тринадцатый человек.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Аналитики «Работа.ру»: ремонт и техника попали в топ крупных трат россиян за 2021 год
исследование ремонт траты
Комментировать