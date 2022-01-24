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Комплексы «Искандер-М» ЮВО прибыли на полигон Капустин Яр в рамках очередных учений

Армия
Комплексы «Искандер-М» ЮВО прибыли на полигон Капустин Яр в рамках очередных учений
mil.ru

Астрахань, 24 января. Экипажи «Искандер-М» ЮВО прибыли на полигон Капустин Яр под Астраханью для очередных учебных маневров. Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

В ходе учений военнослужащие отработают курс управления ОТРК «Искандер-М». В частности ракетчики произведут стрельбы по объектам и узлам связи условного врага, находящегося на расстоянии 200-300 км.

«Дивизион ракетного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированный на Кубани, прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области в рамках специальных учений по управлению оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" с боевыми пусками», — указали представители ЮВО.

Недавно одна из частей в Ленобласти приняла пополнение в виде зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Укрепление воинских формирований этими системами сделает воздушное пространство в регионе более безопасным.

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