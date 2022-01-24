Дарья Пынзарь пожаловалась на исхудавшее после коронавируса тело

Москва, 24 января. Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь переболела коронавирусом. Она сильно похудела из-за болезни и теперь намерена набирать вес.

Блогер тщательно следит за фигурой. Недавно она обращалась к фолловерам за помощью в выборе купальника. В ответ подписчики раскритиковали звезду за излишнюю худобу. Ситуация усугубилась, когда Пынзарь заболела коронавирусом и сильно похудела.

Она, пожаловавшись, показала изменившуюся фигуру и призналась, что намерена заняться собой. Звезда хочет прибавить в весе, чтобы вернуть былую форму.

«Не ела около недели почти ничего, болела короной. Попа покинула чат. Ну, ничего, украинские корни и турецкие люля-кебаб быстро вернут ее на место», — указала Дарья Пынзарь в Stories на своей странице в Instagram.

Фигура Пынзарь регулярно находится в центре внимания. Критики делают ей замечания и призывают исхудавшую женщину поднабрать вес. Другие, напротив, восхищаются стройностью звезды интернета. Сама Пынзарь считает свое тело нормальным, хотя признается, что пышные формы любит больше.