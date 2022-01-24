Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 07:04
07:01
Происшествия
Полицейские задержали 17-летнего подростка по делу об убийстве мужчины в Прикамье
06:53
Политика
Писатель Лесев: Путин взял с Байдена обещание вынудить Киев выполнить Минские соглашения
06:48
Политика
Французский экс-разведчик Денесе назвал антироссийскую политику Запада «самоубийственной»
06:45
Происшествия
Автокран едва не превратил автобус с пассажирами в груду металлолома в Хабаровске
06:45
Происшествия
Спасатели МЧС локализовали пожар в историческом здании на Лиговском проспекте
06:34
Политика
Востоковед Нелидов объяснил милитаристские реформы в Японии напряженными отношениями с КНР
06:32
Происшествия
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи с ребенком-инвалидом
06:31
Общество
Ясновидящая Коллавини: причиной гибели петербурженки в проруби стала легкомысленность
06:27
Общество
Королева назвала нелепицей запрет на въезд в Литву
06:24
Происшествия
Сигнал тревоги сработал в Абу-Даби из-за ракетного обстрела
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Писатель Лесев: Путин взял с Байдена обещание вынудить Киев выполнить Минские соглашения

Политика
Писатель Лесев: Путин взял с Байдена обещание вынудить Киев выполнить Минские соглашения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Киев, 24 января. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин во время встречи в Женеве достигли определенных закулисных договоренностей по Украине. На это обратил внимание киевский писатель Игорь Лесев.

Ряд косвенных признаков указывает на то, что Путин взял с Байдена обещание заставить украинские власти выполнять Минские соглашения. В США прекрасно понимают, что следование соглашению приведет к завершению политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского, передает «Украина.ру».

«И здесь все об этом говорит. И прямые слова Байдена, что альтернативы Минским нет. И постоянные истерики из Вашингтона, что иначе Россия "вот-вот нападет". И обиженное заявление Зеленского, который практически прямым текстом говорит, что Штаты его пытаются нагнуть с "Минском"», — пояснил Лесев.

Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев ранее заявил, что Джо Байден потребовал от Владимира Зеленского выполнения Минских соглашений. Однако украинский лидер дал понять, что не собирается этого делать.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Писатель Лесев: Путин взял с Байдена обещание вынудить Киев выполнить Минские соглашения
украина путин минские соглашения байден
Комментировать