Киев, 24 января. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин во время встречи в Женеве достигли определенных закулисных договоренностей по Украине. На это обратил внимание киевский писатель Игорь Лесев.

Ряд косвенных признаков указывает на то, что Путин взял с Байдена обещание заставить украинские власти выполнять Минские соглашения. В США прекрасно понимают, что следование соглашению приведет к завершению политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского, передает «Украина.ру».

«И здесь все об этом говорит. И прямые слова Байдена, что альтернативы Минским нет. И постоянные истерики из Вашингтона, что иначе Россия "вот-вот нападет". И обиженное заявление Зеленского, который практически прямым текстом говорит, что Штаты его пытаются нагнуть с "Минском"», — пояснил Лесев.

Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев ранее заявил, что Джо Байден потребовал от Владимира Зеленского выполнения Минских соглашений. Однако украинский лидер дал понять, что не собирается этого делать.