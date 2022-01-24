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Французский экс-разведчик Денесе назвал антироссийскую политику Запада «самоубийственной»

Политика
Французский экс-разведчик Денесе назвал антироссийскую политику Запада «самоубийственной»
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 24 января. Политика Соединенных Штатов и их союзников в отношении России является «самоубийственной». Такое мнение выразил бывший французский разведчик Эрик Денесе.

Экс-сотрудник специальных служб Пятой республики считает, что если Запад продолжит в том же духе, то это ознаменует его гибель. Однако твердость и непоколебимость взглядов России вынудила США вернуться за стол переговоров, считает Денесе.

«Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого», — заявил Денесе.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что представители Соединенных Штатов на переговорах с РФ по вопросам гарантий безопасности показывают излишнюю уверенность. По мнению эксперта, это может в итоге погубить американцев.

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