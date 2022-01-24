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Востоковед Нелидов объяснил милитаристские реформы в Японии напряженными отношениями с КНР

Политика
Востоковед Нелидов объяснил милитаристские реформы в Японии напряженными отношениями с КНР
wikipedia.org  /  JGSDF / CC BY 2.0

Москва, 24 января. Правительство Японии пересматривает политику национальной безопасности и реформирует вооруженные силы из-за напряженных отношений с Китаем. Такие мнение выразил научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.

Об этом эксперт заявил в свете новости о том, что власти Японии решили «кардинально укрепить» потенциал своей армии с возможностью отражать удары гиперзвуковым оружием и "атаковать базы противника"». Нелидов считает, что одной из причин такого поведения является давний территориальный спор Токио и Пекина из-за острова Сенкаку, передает «ПолитЭксперт».

«Япония обладает одной из ведущих армий мира. Просто у нее нет некоторых вещей, которыми обладают другие страны: ядерного оружия, крылатых ракет, дальней бомбардировочной авиации, авианосцев полноценных. Но это не значит, что они белые-пушистые. Как раз сейчас это меняется, взят курс на увеличение военных расходов», — подчеркнул собеседник ПЭ.

Еще одной причиной реформ являются политические взгляды премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который считает, что страна «слишком сильно ограничивает себя в сфере оборонной политики». Политик настаивает на полномерном использовании военной силы государства.

Ранее Кисида и глава Правительства Австралии Скотт Моррисон во время онлайн-переговоров подписали документ о взаимном доступе (RAA). Договор подразумевает усиление военного сотрудничества между странами и обмен опытом.

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япония армия кисида
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