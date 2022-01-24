Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи с ребенком-инвалидом

Омск, 24 января. УМВД по Омской области подтвердило, что по подозрению в убийстве трех человек – мужа, жены и их десятилетней дочери задержана 14-летняя родственница и ее 17-летний ухажер. В ходе допроса несовершеннолетние сознались в жестокой расправе над семьей, сообщили в СКР.

Следствие склонно предполагать, что школьница подговорила своего возлюбленного к расправе над матерью с отчимом, поскольку родители были против их отношений. Для убийства юноша позаимствовал у своего приятеля штык-нож для забоя скота.

Молодой человек пробрался в дом к подруге в ночь на 22 января, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым и десятилетней девочке-инвалиду. Следователи считают, что 14-летняя школьница пошла на это, поскольку не хотела ухаживать за больной родственницей.

На допросе также выяснилось, что убитый приходился подозреваемой отчимом. Со слов подростка, он домогался ее, о чем школьница рассказала своему возлюбленному. В понедельник, 24 января им вынесут меру пресечения.