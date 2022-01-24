Ясновидящая Коллавини: причиной гибели петербурженки в проруби стала легкомысленность

Москва, 24 января. Утонувшая в проруби жительница Санкт-Петербурга и ее семья превратили таинство Крещения в русскую забаву. Ясновидящая, медиум Мирослава Коллавини считает, что именно это и стало причиной трагедии.

Верующий человек должен со смирением погружаться в воду, трижды окунаться и креститься. К этому таинству необходимо относиться со всей серьезностью, а не легкомысленностью, передает «Экспресс газета».

«В случае с Анной Усковой было разгильдяйство сопровождающих, камера. Женщина побежала в прорубь с разбега, с радостью прыгает в воду. По видео ясно, что женщина отнеслась к этому таинству легкомысленно и помощи свыше не получила. Безумно жаль в этой трагедии детей, которые получили травму. Детям будет сложно жить с верой. Соболезную родственникам», — заявила Коллавини.

Она также посоветовала не обращаться к вере из-за погони за модой. Медиум уверена, что бог не поможет человеку, если религия для него — это игра.

Екатеринбургский священник, секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников ранее рассказал о борьбе церкви с традицией крещенских купаний. Мода на погружение в ледяную воду распространяется «все шире и все беспощаднее».