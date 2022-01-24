Королева назвала нелепицей запрет на въезд в Литву

Москва, 24 января. Знаменитая певица Наташа Королева высказалась о запрете въезда в Литву. По словам исполнительницы, она испытала «испанский стыд» из-за этой ситуации.

Артистка узнала о запрете на въезд в Литву накануне ее сольных концертов. Она отметила, что подобная ситуация произошла с ее выступлениями на Украине пять лет назад.

«Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя «свободу», требуют «оценки геополитической обстановки», — заявила 48-летняя исполнительница в интервью РБК.

Впрочем, артистка не унывает. Королева считает, что единственно возможная реакция на ситуации, связанные с запретом на въезд в какую-либо страну, — это улыбка с горечью и недоумением. Звезда эстрады напомнила, что в начале 2020 года она давала концерт в Вильнюсе. Однако тогда литовских властей присутствие певицы, видимо, не беспокоило.

Накануне Литва включила певицу Наташу Королеву в перечень невъездных исполнителей. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» не сможет посещать прибалтийскую республику до 21 января 2027 года.