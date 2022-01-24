Сигнал тревоги сработал в Абу-Даби из-за ракетного обстрела

Абу-Даби, 24 января. Неизвестные совершили ракетный обстрел в Абу-Даби (ОАЭ). Кроме того, в городе произошли четыре громких взрыва, сообщила местная полиция.

Сейчас в городе звучит система централизованного оповещения граждан о возникновении чрезвычайной ситуации. Информация о пострадавших отсутствует. По последним данным, воздушное пространство над Абу-Даби было временно закрыто из-за ракетного обстрела. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Некоторое время назад с новой силой вспыхнул конфликт йеменских хуситов с арабской коалицией во главе с ОАЭ и Саудовской Аравией. Повстанцы обстреляли склад нефтяной компании ADNOC с использованием беспилотников.