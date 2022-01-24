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ВЦИОМ: 27% россиян ориентируются на свои увлечения при выборе профессии

Общество
ВЦИОМ: 27% россиян ориентируются на свои увлечения при выборе профессии
pixabay.com

Москва, 24 января. Собственные интересы и увлечения являются основой при выборе профессии для 27% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно результатам исследования, 22% россиян выбирали работу по стечению обстоятельств. Кроме увлечений и интересов 17% граждан опирались на размер зарплаты при трудоустройстве, пишет ТАСС.

«15% ориентировались на престиж профессии, возможность карьерного роста, 12% - на востребованность профессии на рынке труда», — отметили эксперты ВЦИОМ.

Исследователи сервиса Работа.ру перечислили другие факторы, которые важны россиянам при выборе места труда. Для 59% опрошенных оказалась важна стабильность компании. На комфортные условия обратили внимание 30%, а для 27% респондентов имеет значение расстояние от дома. Для 25% граждан важна обстановка в коллективе.

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работа вциом опрос
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