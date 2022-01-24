Политолог Дымов посоветовал Зеленскому лучше обдумывать свои слова после обращения к нации

Киев, 24 января. «Сочетание несочетаемого» сейчас царит в голове президента Украины Владимира Зеленского, поэтому ему следует внимательнее подбирать слова перед публичными выступлениями. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Валерий Дымов.

Он прокомментировал речь главы государства во время обращения к нации. Политик произнес грубые противоречащие друг другу фразы.

«Если свести две цитаты... Санкции должны вводить до войны, которой не будет. Надо думать перед тем, как говоришь. Это сочетание несочетаемого существует сейчас в головах тех, кто получил временно и случайно руль страны», — заявил политолог.

Зеленский будто намеренно говорит глупости, чтобы запутать свой же народ или иностранных политиков. Вместе с тем он призвал украинцев не паниковать и не заготавливать провиант к войне.

Пользователи Сети ранее раскритиковали выступление Зеленского. Они заявили, что украинские власти сами привели страну и ее граждан к таким условиям жизни и создали угрозу войны.