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Бригада МЧС потушила возгорание в четырехэтажном доме на севере Сахалина

  /   Обновлено: 24 января 2022 06:40
Происшествия
Бригада МЧС потушила возгорание в четырехэтажном доме на севере Сахалина
23.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Оха, 24 января. Пожар разгорелся в четырехэтажном доме в городе Оха на севере Сахалина. К месту случившегося прибыли спасатели МЧС и другие спецслужбы.

Огонь вспыхнул в одной из квартир вечером 23 января. По информации РИА Сахалин-Курилы, большинство жителей покинули задымленный подъезд самостоятельно. Утром 24 января пламя удалось ликвидировать.

По предварительным данным, огонь распространился на 11 квадратных метров. В квартире был обнаружен труп 50-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. По факту гибели человека организована доследственная проверка. На данный момент спецслужбы города Оха выясняют причины произошедшего.

Сразу два мощных пожара вспыхнули в ночь с 22 на 23 января в Саратовской области. Спасатели выезжали в поселки имени Тельмана и Красный Текстильщик для ликвидации пламени. В обоих инцидентах никто не пострадал. Выясняются причины случившегося.

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пожар мчс квартира
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