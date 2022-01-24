Бригада МЧС потушила возгорание в четырехэтажном доме на севере Сахалина

Оха, 24 января. Пожар разгорелся в четырехэтажном доме в городе Оха на севере Сахалина. К месту случившегося прибыли спасатели МЧС и другие спецслужбы.

Огонь вспыхнул в одной из квартир вечером 23 января. По информации РИА Сахалин-Курилы, большинство жителей покинули задымленный подъезд самостоятельно. Утром 24 января пламя удалось ликвидировать.

По предварительным данным, огонь распространился на 11 квадратных метров. В квартире был обнаружен труп 50-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. По факту гибели человека организована доследственная проверка. На данный момент спецслужбы города Оха выясняют причины произошедшего.

Сразу два мощных пожара вспыхнули в ночь с 22 на 23 января в Саратовской области. Спасатели выезжали в поселки имени Тельмана и Красный Текстильщик для ликвидации пламени. В обоих инцидентах никто не пострадал. Выясняются причины случившегося.