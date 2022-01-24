The Sun: принц Гарри провел примирительные переговоры со своим отцом

Лондон, 24 января. Британский принц Гарри тайно встретился со своим отцом Чарльзом. Целью беседы стали попытки уладить разногласия, пишет издание The Sun.

Конфликт члены королевской семьи решили закончить в преддверии празднования 70-летия восшествия королевы Елизаветы II на престол. По информации издания, по итогам беседы улучшения отношения достигнуть удалось — между Гарри и Чарльзом наступила своеобразная оттепель. Теперь сын с отцом даже устраивают сеансы видеозвонков.

Издание также допускает, что принц Гарри может вернуться на родину из Соединенных Штатов в июне этого года. При этом посетить Лондон он планирует без жены Меган Маркл и двоих детей — Арчи и Лилибет.

Разногласия с самой Елизаветой II уладить тем временем не удается. Королева не включила семью Гарри в слайдшоу по итогам 2021 года, а сам принц может подать иск в суд на возвращение себе государственной охраны.