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The Sun: принц Гарри провел примирительные переговоры со своим отцом

Шоу-бизнес
The Sun: принц Гарри провел примирительные переговоры со своим отцом
wikipedia.org  /  E. J. Hersom / CC BY 2.0

Лондон, 24 января. Британский принц Гарри тайно встретился со своим отцом Чарльзом. Целью беседы стали попытки уладить разногласия, пишет издание The Sun.

Конфликт члены королевской семьи решили закончить в преддверии празднования 70-летия восшествия королевы Елизаветы II на престол. По информации издания, по итогам беседы улучшения отношения достигнуть удалось — между Гарри и Чарльзом наступила своеобразная оттепель. Теперь сын с отцом даже устраивают сеансы видеозвонков.

Издание также допускает, что принц Гарри может вернуться на родину из Соединенных Штатов в июне этого года. При этом посетить Лондон он планирует без жены Меган Маркл и двоих детей — Арчи и Лилибет.

Разногласия с самой Елизаветой II уладить тем временем не удается. Королева не включила семью Гарри в слайдшоу по итогам 2021 года, а сам принц может подать иск в суд на возвращение себе государственной охраны.

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переговоры принц гарри принц чарльз конфликт королевская семья
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