Автор The Hill Уиттингтон посоветовал Путину перенять опыт Петра I в выстраивании политики

Вашингтон, 24 января. Президенту РФ Владимиру Путину следует перенять опыт выстраивания политики у русского императора Петра I. Такое мнение в статье журнала The Hill выразил американский исследователь и публицист Марк Уиттингтон.

В частности автор считает, что российскому президенту стоит обратиться к модели реформ Петра I в сфере освоения космоса. Уиттингтон вспоминает, что император перенял опыт у западных стран и провел значительные преобразования в экономике, армии и особенно на флоте, пишет «ПолитРоссия».

«Строительство военно-морского флота было ключом к укреплению государственной власти, ее могущества и авторитета в XVIII веке. Космические исследования во многом служат той же цели в XXI веке. Поэтому царь Петр предложил бы Путину поступить так же, как в свое время поступил он. То есть создавать альянсы и искать помощи у Запада для укрепления космической мощи РФ», — заявил Уиттингтон.

Еще одну инновацию в аэрокосмической сфере решило провести руководство Роскосмоса. Государственная корпорация планирует начать выпуск облигаций для привлечения частных инвестиций.