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Священник рассказал об отношении церкви к крещенскому обряду после смерти женщины в купели

  /   Обновлено: 24 января 2022 06:01
Общество
Священник рассказал об отношении церкви к крещенскому обряду после смерти женщины в купели
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Екатеринбург, 24 января. Православная церковь осудила обряд купания в проруби на Крещение на Поместном Соборе 1551 года. Об этом рассказал Екатеринбургский священник, секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников.

Из года в год в России 19 января люди массово ходят на крещенские купания в проруби. Однако с этой традицией долго боролись священнослужители, передает Е1.

«Но в постперестроечные годы духовенство не только прекратило вялую борьбу с этим диким и неблагочестивым суеверием, но, отчаявшись с ним что-то сделать, решило возглавить то, что побороть не смогло», — посетовал Райников.

Священник отметил, что «все шире и все беспощаднее» распространяется мода на крещенские купания. Глядя как люди самозабвенно, с крестами на груди, ныряют и говорят «Господи, я люблю тебя», Райкин признался, что может быть это есть проявление искренней веры, преодоление страданий ради очищения.

«Но чем дальше, тем больше я вижу, что такие исключения не опровергают общее правило, что купания — это очень опасное суеверие», — продолжил священнослужитель.

Священник рассказал об отношении церкви к крещенскому обряду после смерти женщины в купели
Невские Новости / Надежда Капранова

По мнению Райникова, массовые купания на Крещение являются унижением святого праздника. Священник выступил за прекращение «бесовской вакханалии» и вспомнить о предназначении великой святыни, которую «даровал людям Господь» — агиасме (святая вода).

«Пора нам вспомнить, что именно ее принимают те, кто отлучен от причащения Святых Христовых Таин, с теми же чувствами — страхом Божиим и верой», — добавил Райников.

Игумен написал статью на фоне трагического события, которое повергло в шок всю страну. В Ленобласти на Крещение молодая женщина нырнула в прорубь и не смогла выплыть — по некоторой версии, ее унесло под лед течением. Ужасный инцидент произошел на глазах ее десятилетнего сына и мужа.

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