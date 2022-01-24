Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 07:03
07:01
Происшествия
Полицейские задержали 17-летнего подростка по делу об убийстве мужчины в Прикамье
06:53
Политика
Писатель Лесев: Путин взял с Байдена обещание вынудить Киев выполнить Минские соглашения
06:48
Политика
Французский экс-разведчик Денесе назвал антироссийскую политику Запада «самоубийственной»
06:45
Происшествия
Автокран едва не превратил автобус с пассажирами в груду металлолома в Хабаровске
06:45
Происшествия
Спасатели МЧС локализовали пожар в историческом здании на Лиговском проспекте
06:34
Политика
Востоковед Нелидов объяснил милитаристские реформы в Японии напряженными отношениями с КНР
06:32
Происшествия
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи с ребенком-инвалидом
06:31
Общество
Ясновидящая Коллавини: причиной гибели петербурженки в проруби стала легкомысленность
06:27
Общество
Королева назвала нелепицей запрет на въезд в Литву
06:24
Происшествия
Сигнал тревоги сработал в Абу-Даби из-за ракетного обстрела
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Неизвестные открыли стрельбу у резиденции президента Буркина-Фасо в Западной Африке

Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу у резиденции президента Буркина-Фасо в Западной Африке
Global Look Press  /  Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Уагадугу, 24 января. Стрельба произошла у стен резиденции президента Буркина-Фасо (Западная Африка) Роша Марка Каборе. Главу государства взяли под охрану бойцы жандармерии, сообщил местный портал LSI Africa.

Остается неизвестным, находился ли национальный лидер в здании в момент огня из стрелкового оружия. В стране продолжает действовать введенный до этого комендантский час.

Местные жители ранее заявляли агентству Associated Press, что в воскресенье у резиденции президента в столице Уагадугу также раздавались выстрелы, а в небе парили вертолеты. Информатор, близкий к генштабу страны, передал, что в данной ситуации речь не идет «о стадии мятежа».

Днем 23 января министр обороны Буркина-Фасо Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента. Месяцем ранее – 15 декабря глава государства Рок Марк Кристиан Каборе принял отставку премьер-министра Кристофа Дабире на фоне обострения террористической угрозы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Неизвестные открыли стрельбу у резиденции президента Буркина-Фасо в Западной Африке
стрельба буркина-фасо западная африка
Комментировать