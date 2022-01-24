Неизвестные открыли стрельбу у резиденции президента Буркина-Фасо в Западной Африке

Уагадугу, 24 января. Стрельба произошла у стен резиденции президента Буркина-Фасо (Западная Африка) Роша Марка Каборе. Главу государства взяли под охрану бойцы жандармерии, сообщил местный портал LSI Africa.

Остается неизвестным, находился ли национальный лидер в здании в момент огня из стрелкового оружия. В стране продолжает действовать введенный до этого комендантский час.

Местные жители ранее заявляли агентству Associated Press, что в воскресенье у резиденции президента в столице Уагадугу также раздавались выстрелы, а в небе парили вертолеты. Информатор, близкий к генштабу страны, передал, что в данной ситуации речь не идет «о стадии мятежа».

Днем 23 января министр обороны Буркина-Фасо Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента. Месяцем ранее – 15 декабря глава государства Рок Марк Кристиан Каборе принял отставку премьер-министра Кристофа Дабире на фоне обострения террористической угрозы.