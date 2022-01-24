Федосеев день: почему 23 января надо пить чай с медом и вареньем

Москва, 24 января. Православные верующие 24 января вспоминают Феодосия Великого. В этот день они придерживаются определенных традиций и правил.

Верующие 24 января любили жарко топить печи и собираться вокруг них большими компаниями. Женщины традиционно занимались рукоделиями, а мужчины веселили их различными историями. Позже из этой привычки родился настоящий обычай, согласно которому в этот день нужно ходить в гости к друзьям и родственникам. Чаепитие лучше сопровождать медом и вареньем из лесных ягод. Считалось, что эти сладости будут защищать трапезничающих от болезней.

При этом люди на Руси верили, что 24 января ни в коем случае нельзя мерзнуть. Считалось, что если простудиться в этот день, то прийти в себя будет трудно, ведь морозы на Федосеев день приносит нечисть. Кроме того, нужно воздержаться от резких изменений во внешности. Например, не рекомендуется стричь волосы.

В народе этот день назывался «Федосей-весняк» из-за наступающей оттепели. Однако предки не сильно радовались теплу, потому что оно могло негативно сказаться на урожае.

Теплая погода с признаками оттепели на днях как раз ожидается в Петербурге. Столбики термометров покажут на восемь градусов выше нормы.