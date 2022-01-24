Лондон опасается роста цен на газ из-за возможного ограничения поставок топлива Москвой

Лондон, 24 января. Правительственные чиновники Великобритании обеспокоены возможным ростом цен на газ. Произойти это может, если Россия ограничит поставки топлива в ЕС, передает газета Times.

Ограничение поставок может произойти, если Запад введет против РФ санкции на фоне «эскалации ситуации» на Украине. Соответствующий вопрос уже был рассмотрен на заседании министров Правительства Великобритании. Глав ведомств при этом предупредили, что страна может столкнуться с рекордными ценами даже несмотря на то, что доля российского газа составляет менее трех процентов.

«В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — отметил один из чиновников.

Эксперты издания также добавили, что ограничение поставок представляет гораздо большую опасность для других стран. Ведь есть государства, которые «почти полностью» зависят от российского газа. К ним относятся Швеция и Финляндия.

Обвинения Запада в подготовке «вторжения» на Украину Россия не раз отвергала. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, РФ перемещает войска исключительно в пределах своей территории и никому не планирует угрожать.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уверена, что на ограничение или остановку поставок РФ не пойдет. По ее словам, это будет невыгодно для самой страны.