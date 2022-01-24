Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 07:03
07:01
Происшествия
Полицейские задержали 17-летнего подростка по делу об убийстве мужчины в Прикамье
06:53
Политика
Писатель Лесев: Путин взял с Байдена обещание вынудить Киев выполнить Минские соглашения
06:48
Политика
Французский экс-разведчик Денесе назвал антироссийскую политику Запада «самоубийственной»
06:45
Происшествия
Автокран едва не превратил автобус с пассажирами в груду металлолома в Хабаровске
06:45
Происшествия
Спасатели МЧС локализовали пожар в историческом здании на Лиговском проспекте
06:34
Политика
Востоковед Нелидов объяснил милитаристские реформы в Японии напряженными отношениями с КНР
06:32
Происшествия
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи с ребенком-инвалидом
06:31
Общество
Ясновидящая Коллавини: причиной гибели петербурженки в проруби стала легкомысленность
06:27
Общество
Королева назвала нелепицей запрет на въезд в Литву
06:24
Происшествия
Сигнал тревоги сработал в Абу-Даби из-за ракетного обстрела
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лондон опасается роста цен на газ из-за возможного ограничения поставок топлива Москвой

Экономика
Лондон опасается роста цен на газ из-за возможного ограничения поставок топлива Москвой
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 24 января. Правительственные чиновники Великобритании обеспокоены возможным ростом цен на газ. Произойти это может, если Россия ограничит поставки топлива в ЕС, передает газета Times.

Ограничение поставок может произойти, если Запад введет против РФ санкции на фоне «эскалации ситуации» на Украине. Соответствующий вопрос уже был рассмотрен на заседании министров Правительства Великобритании. Глав ведомств при этом предупредили, что страна может столкнуться с рекордными ценами даже несмотря на то, что доля российского газа составляет менее трех процентов.

«В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — отметил один из чиновников.

Эксперты издания также добавили, что ограничение поставок представляет гораздо большую опасность для других стран. Ведь есть государства, которые «почти полностью» зависят от российского газа. К ним относятся Швеция и Финляндия.

Обвинения Запада в подготовке «вторжения» на Украину Россия не раз отвергала. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, РФ перемещает войска исключительно в пределах своей территории и никому не планирует угрожать.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уверена, что на ограничение или остановку поставок РФ не пойдет. По ее словам, это будет невыгодно для самой страны.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Лондон опасается роста цен на газ из-за возможного ограничения поставок топлива Москвой
санкции газ рост цен ограничение поставок
Комментировать