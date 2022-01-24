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Профессиональный пловец показал опасность погружения под лед после гибели женщины в ЛО

Общество
Профессиональный пловец показал опасность погружения под лед после гибели женщины в ЛО
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 24 января. Пловец решил продемонстрировать, чем опасно ныряние под лед. Профессиональный спортсмен попытался доплыть от одной проруби до другой, но у него ничего не вышло.

Молодой человек использовал страховочный трос и находился под присмотром товарищей. Более того, эксперимент проводился в светлое время суток и под абсолютно прозрачным льдом.

Спортсмен дезориентировался буквально через несколько метров и не знал, в какую сторону плыть. Друзья прыгали по льду, пытаясь указать спортсмену путь, но тот ничего не видел. В итоге мужчина выбрался на сушу по красному тросу. Своим роликом спортсмен хотел показать, что нырять под лед крайне опасно, и выбраться из-под него практически невозможно.

Совсем недавно мать двоих детей во время крещенских купаний нырнула в необорудованную прорубь и утонула в Ленинградской области. Трагедия произошла на глазах у ее мужа, десятилетнего сына и 14-летней дочери. Тело погибшей до сих пор не могут найти из-за сильного течения на реке Оредеж.

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лед женщина пловец прорубь
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