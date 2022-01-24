Испытания обновленной версии БПЛА «Охотник» начнутся летом 2022 года

Москва, 24 января. Обновленные версии беспилотников С-70 «Охотник» запланированы на лето текущего года. Об этом рассказал источник в авиастроительной отрасли.

Новая версия беспилотного летательного аппарата отличается плоским соплом. Данная модификация сделает «Охотника» более незаметным в инфракрасных и локаторных диапазонах. Летно-конструкторские испытания нового образца запланированы на июль.

«Летные испытаний второго образца "Охотника" предварительно планируется начать с июля этого года», — сообщил источник в беседе с РИА Новости.

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