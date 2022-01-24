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Испытания обновленной версии БПЛА «Охотник» начнутся летом 2022 года

  /   Обновлено: 24 января 2022 05:30
Армия
Испытания обновленной версии БПЛА «Охотник» начнутся летом 2022 года
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Москва, 24 января. Обновленные версии беспилотников С-70 «Охотник» запланированы на лето текущего года. Об этом рассказал источник в авиастроительной отрасли.

Новая версия беспилотного летательного аппарата отличается плоским соплом. Данная модификация сделает «Охотника» более незаметным в инфракрасных и локаторных диапазонах. Летно-конструкторские испытания нового образца запланированы на июль.

«Летные испытаний второго образца "Охотника" предварительно планируется начать с июля этого года», — сообщил источник в беседе с РИА Новости.

Недавно в Минобороны сообщили, что ЗРПК «Панцирь-С» встали на защиту в одной из частей в Ленинградской области. Комплекс поможет обеспечить безопасность в регионе.

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