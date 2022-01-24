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Экс-депутат Рады Мураев заявил об угрозах в свой адрес после обвинений в связях с Россией

  /   Обновлено: 24 января 2022 05:28
Политика
Экс-депутат Рады Мураев заявил об угрозах в свой адрес после обвинений в связях с Россией
wikipedia.org  /  tov_sergeant / CC0

Киев, 24 января. Бывший депутата Рады Евгений Мураев заявил, что столкнулся с сотнями угроз в свой адрес после того, как МИД Великобритании назвал его «пророссийским политиком».

Лондон, не имея каких-либо аргументов, обвинил российские спецслужбы в попытке привести к власти на Украине своего ставленника. Одним из них, по мнению Великобритании, может являться Евгений Мураев. При этом сам он находится в санкционном списке РФ с 2018 года.

«Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», — сказал бывший парламентарий в интервью британской газете Independent.

Одной из причин нападок может являться желание Киева закрыть телеканал «Наш», владельцем которого является Мураев. По его словам, власти Украины стремятся полностью избавиться от сеток вещания в СМИ, информация которых идет в разрез с политикой государства.

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великобритания евгений мураев пророссийский кандидат
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