Актриса Макеева приняла близко к сердцу смерть утонувшей в проруби матери двоих детей

Москва, 24 января. Мечтающая забеременеть актриса Анастасия Макеева назвала трагедией гибель петербурженки во время крещенских купаний в Ленобласти. Артистка молится за душу погибшей женщины и сочувствует семье.

Макеева не оставила случившееся без внимания в своих соцсетях. Она рассказала подписчикам о несчастном случае, который произошел на реке Оредеж. Трагедия случилась на глазах мужа женщины, ее десятилетнего сына и 14-летней дочери.

«Вот когда в крытой купели и дно есть и перила, тут все понятно. А когда Открытая вода с течением, это очень опасно. Случилась трагедия», — написала Макеева.

Некоторые пользователи Сети обрушились на актрису с критикой и начали писать, что женщина была пьяна или хотела умереть. Макеева осудила людей за подобные высказывания и пожелала, чтобы мысли потерявших милосердие очистились.

Prt Scr instagram.com / @makeevan

«А нам всем урок, что надо быть осторожнее и внимательнее. И давать советы с осуждением очень негуманно», — заключила Макеева.

Ранее стало известно, что супруг утонувшей в Ленобласти женщины тяжело переживает утрату. Он бросился в прорубь сразу, как стало известно, что его жена пропала.