Украинец Шевченко может возглавить Польшу в преддверии матча с Россией на стыках ЧМ-2022

Варшава, 24 января. Украинский тренер и обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко согласился занять на пост главного тренера сборной Польши по футболу, сообщил Telegram-канал vZbirna. В конце марта поляки сыграют с Россией за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре.

Журналисты отметили, что весь спектр условий контракта между Шевченко и Польским футбольным союзом уже согласован. По данным источника, 45-летнему украинцу будет платить 2,5 миллиона евро в год. Часть затрат на зарплату специалиста возьмет на себя Польский футбольный союз, остальное - спонсоры.

Шевченко, как отмечается, встанет у руля польской национальной команды после решения ряда нюансов по расторжению контракта с итальянским «Дженоа», который тренер возглавил в ноябре. До лета 2021 года специалист работал со сборной Украины, которую смог вывести в четвертьфинал Евро-2020.