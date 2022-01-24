Власти Украины вооружили резервистов почти 100-летними пулеметами

Киев, 24 января. Бойцы территориальной обороны в Киеве обучаются применению довоенных пулеметов Дегтярева образца 1927 года. Об этом написал депутат Рады Максим Бужанский в своих соцсетях.

Дегтярев пехотный представляет собой один из первых образцов стрелкового оружия, созданных во времена СССР. Сейчас с таким вооружением учатся обращаться киевские резервисты.

«Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов и под какой боеприпас это чудо техники. В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны (1939–1940 годов. — Прим. ФАН)?» — написал депутат от партии «Слуга народа» в своем Telegram-канале.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник ранее призвал Берлин вооружить страну летальным вооружением. Он отметил, что Киев не готов мириться только партией касок и бронежилетов для ВСУ.