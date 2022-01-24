Утонувшая во время крещенских купаний петербурженка любила плавать

Санкт-Петербург, 24 января. Женщина, утонувшая в необорудованной проруби в Ленобласти, работала юристом в банке и вела активный образ жизни. У нее остались муж и двое детей десяти и 14 лет.

Петербурженка скрылась подо льдом во время крещенских купаний на глазах у сына и супруга. Трагический момент попал на видеозапись, на которой видно, как напуганный мужчина пытается спасти возлюбленную из темной ледяной воды, но тщетно. Десятилетний мальчик в это время в слезах кричит и зовет маму.

«Я видела этот ролик, когда он только попал в Сеть, но даже подумать не могла, что это Маша. Уже позже я узнала о случившемся. Решила пересмотреть, тогда уже узнала всех. И крики Егорки, и нырнувшего вслед Диму. Очень страшно, меня до сих пор трясет от увиденного, — рассказала «Комсомольской правде» бывшая коллега погибшей.

Первое время в прессе появлялась информация, что прорубь вырубили для купания после бани. В соцсетях утонувшей женщины много фотографий с моря и из бассейна, видно, что она любила воду. Семья пыталась приучить к плаванию и сына, мальчик тренировался в специальном клубе.

Спасатели в течение двух суток ныряли в эту же прорубь в надежде обнаружить тело, но безрезультатно. В ближайшее время поиски возобновят, но уже водолазы-добровольцы из Москвы.

Момент трагедии засняли на видео, ранее ролик попал в Сеть. На записи запечатлены последние секунды жизни женщины и реакция на произошедшее очевидцев.