Автоэксперт Субботин допустил вероятность спада цен на новые машины в 2022 году

Москва, 24 января. Стоимость машин у дилеров в 2022 году не будет повышаться и может пойти на спад. Такое мнение выразил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Кризис цен на авторынке начался из-за дефицита микросхем. Однако сейчас американский и европейский бизнес начал строительство заводов по производству этих компонентов, чтобы возместить нехватку запчастей. Именно по этой причине автомобили не будут дорожать и, возможно, начнут дешеветь, считает Субботин.

«Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше – некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад», — заявил Субботин.

Недавно автомобильный эксперт Дмитрий Попов сообщил о возможном возвращении машин «Ока». По его мнению, этот агрегат мог бы быть востребованным у россиян.