Правительство России может внедрить новые льготы для детей из малообеспеченных семей

Москва, 24 января. Дети, растущие в семьях с малым доходом, могут начать получать от правительства адресную материальную помощь. С таким предложением выступили в Минпромторге России.

Ведомство предлагает помогать малообеспеченным семьям одеждой, обувью и спортивными товарами. В министерстве уверены, что такие меры простимулируют спрос на продукцию, произведенную в России. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму, пишет издание «Известия».

«Механизм адресной помощи малообеспеченным семьям может быть хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию. Мы заинтересованы в обсуждении таких подходов с другими коллегами в правительстве», — заявил Мантуров.

В Минпромторге ранее сообщили, что проработают вопрос об ответных рестрикциях в отношении Евросоюза. При этом отмечается, что ограничительные меры не должны затронуть потребителей.