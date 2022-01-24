Французский модельер Тьерри Мюглер ушел из жизни в возрасте 73 лет

Париж, 24 января. Французский модельер, фотограф и основатель дома мода Mugler Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на личной странице дизайнера в Facebook.

Модельер ушел из жизни по естественным причинам. Эту информацию уточнил представитель Мюглера Жан-Батист Ружо агентству France-Press.

«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года», — говорится в заявлении.

Свою первую коллекцию женской одежды модельер создал в 1973 году. В основу стиля он взял сочетание классики и современности. Мировая известность к Мюглеру пришла лишь в 1980-х годах. В 1992 году он уже учредил свой парфюмерный бренд, а в 2002 году Тьерри принял решение оставить пост креативного директора собственного дома моды. Однако после этого он продолжил шить и устраивать показы.

Ранее из жизни ушел итальянский модельер Нино Черрути. Он скончался в возрасте 91 года в больнице Верчелли.