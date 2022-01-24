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Фильм «King's Man: Начало» снова оказался в лидерах российского проката за выходные

  /   Обновлено: 24 января 2022 04:31
Общество
Фильм «King's Man: Начало» снова оказался в лидерах российского проката за выходные
Кадр из фильма «King’s Man: Начало»

Москва, 24 января. Сервис kinobusiness.com подвел предварительные итоги кинопроката России и СНГ за период с 20 по 23 января. Первое место вновь досталось боевику «King's Man: Начало».

Лента режиссера Мэтью Вона собрала 75,5 миллиона рублей за минувшие выходные. Боевик повествует о мире, который находится на грани войны. К этому привело объединение коррумпированных политиков и криминальных гениев. Спасти человечество способен только один человек.

Второе место по кассовым сборам принесла лента режиссера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Она заработала 72 миллиона рублей. По сюжету, амбициозный мошенник встречает женщину-психиатра. И его новая знакомая оказывается еще более опасным манипулятором.

Третью строчку занял боевик режиссера Джона Уотса «Человек-паук: Нет пути домой». Фильм собрал 52,7 миллиона рублей. В третьей части репутация главного героя оказывается под угрозой, так как злодей Мистерио раскрыл личность супергероя. Чтобы исправить ситуацию, Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа.

Неделей ранее боевик «King's Man: Начало» уже занимал лидирующую позицию в рейтинге кинопроката за выходные. Тогда лента смогла собрать более 160 миллионов рублей.

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прокат выходные king's man начало
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