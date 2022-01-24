Ковальчук: Овечкину и Малкину «хватит сил и здоровья» сыграть на Олимпиаде–2026 в Милане

Пекин, 24 января. Хоккеисты сборной России Александр Овечкин и Евгений Малкин смогут сохранить свою нынешнюю форму до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Уверенность в этом выразил генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

В соответствии с решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ), резиденты организации не смогут представлять цвета своих сборных на будущей Олимпиаде в Пекине. Причина тому – массовый перенос матчей чемпионата из-за коронавируса, а также число хоккеистов, попавших в «ковид-протокол».

«Но раз жизнь преподносит такие обстоятельства, значит, им обоим придется играть до Милана-2026. Комиссар лиги Гари Беттман вроде бы сказал, что они точно поедут туда. Я уверен, что у них хватит сил, здоровья, мастерства, чтобы спустя четыре года быть в такой же спортивной форме, в какой они находятся сейчас», — передает телеканал «Матч ТВ» слова Ковальчука.

Хоккейная сборная России накануне озвучила окончательную заявку на Олимпиаду в Пекине. В состав также попали форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев и нападающий петербургского СКА Никита Гусев.