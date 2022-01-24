Шаляпин отказался верить в ограбление вдовы Градского и назвал произошедшее «спектаклем»

Москва, 24 января. Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко не хочет делить наследство с родственниками супруга, поэтому «разыграла спектакль» с ограблением. Об этом заявил певец Прохор Шаляпин.

Информация об ограблении Коташенко появилась 16 января. Она рассказала, что злоумышленники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего забрались к ней в салон машины. Угрожая женщине расправой, грабители заставили ее отвезти их к ней в дом, после чего якобы забрали деньги и имущество на 100 млн рублей.

По мнению Шаляпина, история с ограблением является не более, чем «спектаклем». Он также удивился тому, что в доме Градского находилась такая сумма наличными.

«Я не знал, что Градский предпочитает наличные. Он просто любит деньги. Я бы тоже разыграл не меньший спектакль за 100 миллионов рублей. У меня сомнение в правдивости этой истории. Как это все подает вдова», — сообщил Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

С мнением артиста согласилась певица Маргарита Суханкина. Она выразила сомнение, что у Марины Коташенко в доме было большое количество «налички».

«Расходы у нее колоссальные. Вряд ли такая сумма была накоплена, сколько бы человек не зарабатывал», — пояснила исполнительница.

Ранее домработница Градского рассказала, как Коташенко относилась к его детям. По ее словам, молодая супруга мэтра не особо общалась с наследниками певца.