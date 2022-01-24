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Занятия в 16 школах Благовещенска отменены из-за сообщений о минировании

  /   Обновлено: 24 января 2022 04:07
Происшествия
Занятия в 16 школах Благовещенска отменены из-за сообщений о минировании
Пресс-служба Минобразования Крыма

Благовещенск, 24 января. Эвакуация детей и учителей 16 школ проводится в Благовещенске утром 24 января из-за сообщений о минировании. Сейчас во всех учреждениях идет проверка.

Педагогический персонал переводит детей в ближайшие здания. Во всех корпусах школ, получивших сигналы о минировании, работают сотрудники соответствующих служб, написал мэр города Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

«Неделя началась с нехорошего события - сразу по 16 школам поступили сообщения о минировании. Соответствующие службы работают во всех корпусах, детей педагоги переводят в близлежащие здания», — говорится в сообщении.

Градоначальник добавил, что в школах отменены занятия первой смены. Решение по второй смене будет принято по итогам проведенного обследования зданий.

Согласно информации ТАСС, аналогичные сообщения о минировании утром 24 января получили колледжи сервиса и торговли, педагогический, транспортный и аграрный. Из них тоже эвакуировали студентов и учителей.

Анонимные сообщения о минировании в понедельник утром получили учебные заведения на юге Сахалина. В их число вошли пять школ и два детских сада, расположенные в Корсакове.

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