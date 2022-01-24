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Житель Камчатского края зарезал пожилую знакомую из-за резких слов в адрес родственницы

Происшествия
Житель Камчатского края зарезал пожилую знакомую из-за резких слов в адрес родственницы
Невские Новости

Петропавловск-Камчатский, 24 января. Пьяная ссора между знакомыми завершилась поножовщиной. Житель поселка Палана убил свою пожилую собутыльницу.

Конфликт произошел между 62-летней женщиной и 54-летним мужчиной. Знакомые выпивали в квартире родственницы преступника. Поводом для проявления агрессии стала критика в адрес хозяйки жилья, передает «Камчатка-Информ».

Мужчина нанес женщине удар ножом. От полученных колото-резаных ранений жертва умерла на месте. Сотрудники правоохранительных органов вычислили убийцу, тот признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело передали в прокуратуру.

Полиция ранее задержала 13-летнюю школьницу, которую подозревают в убийстве отца. По предварительной информации, она защищала мать от побоев мужчины.

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убийство уголовное дело камчатка
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