Житель Камчатского края зарезал пожилую знакомую из-за резких слов в адрес родственницы

Петропавловск-Камчатский, 24 января. Пьяная ссора между знакомыми завершилась поножовщиной. Житель поселка Палана убил свою пожилую собутыльницу.

Конфликт произошел между 62-летней женщиной и 54-летним мужчиной. Знакомые выпивали в квартире родственницы преступника. Поводом для проявления агрессии стала критика в адрес хозяйки жилья, передает «Камчатка-Информ».

Мужчина нанес женщине удар ножом. От полученных колото-резаных ранений жертва умерла на месте. Сотрудники правоохранительных органов вычислили убийцу, тот признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело передали в прокуратуру.

Полиция ранее задержала 13-летнюю школьницу, которую подозревают в убийстве отца. По предварительной информации, она защищала мать от побоев мужчины.