ВЭБ.РФ вложил более 37% пенсионных накоплений россиян в транспортную отрасль

Москва, 24 января. Денежные средства порядка 38 миллионов россиян инвестированы в разные сферы жизни. Значительная часть накоплений приходится на транспортную отрасль, сообщили в ВЭБ.РФ.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями россиян, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. По информации госкорпорации, большая часть средств вложена в корпоративные облигации. Оставшиеся деньги ушли в реальный сектор, пишут «Известия».

Как отметили в компании, 37,67% вложено в транспортную отрасль и строительство дорог, еще 15,96% – в нефтегазовую отрасль. Накопления граждан инвестированы в электроэнергетику, жилищную сферу и другие отрасли.

По итогам прошлого года доходность ВЭБ составила 4,66% при инфляции 8,39%. Это может быть связано с ростом инфляции и увеличением доходностей на рынке, считает руководитель департамента доверительного управления Александр Попов.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева выступила с предложением вернуть россиянам накопительную часть пенсии. Но государству придется взять на себя убытки, которые будут связаны с банкротством и ликвидации НПФ.