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Банк «Тинькофф» может запустить электронный сервис по продаже долгов

  /   Обновлено: 24 января 2022 03:42
Экономика
Банк «Тинькофф» может запустить электронный сервис по продаже долгов
vk.com  /  Тинькофф

Москва, 24 января. Российский коммерческий банк «Тинькофф» может разработать и запустить электронный сервис по продаже долгов. Об этом рассказали источники в коллекторской сфере.

На сегодняшний день через подобные площадки продается около 70 процентов долгов. Эксперты сходятся во мнении, что в случае реализации проекта банк может занять порядка 15 процентов рынка. В «Тинькофф» информацию о разработке сервиса не подтверждают, передает издание «Коммерсант».

«Создание торговой площадки хорошо вписывается в стратегию "собственной экосистемы", которой следует и "Тинькофф", и другие игроки на рынке финтеха. Кроме того, наличие площадки позволит банку структурировать долги на продажу по определенным признакам, например региональному», — заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Недавно независимый финансовый советник Оксана Уланова дала россиянам рекомендации по ведению грамотного семейного бюджета. Эксперт считает, что ведение бухгалтерии может оптимизировать доходы и расходы внутри семьи.

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долг сервис тинькофф
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