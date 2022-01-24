Банк «Тинькофф» может запустить электронный сервис по продаже долгов

Москва, 24 января. Российский коммерческий банк «Тинькофф» может разработать и запустить электронный сервис по продаже долгов. Об этом рассказали источники в коллекторской сфере.

На сегодняшний день через подобные площадки продается около 70 процентов долгов. Эксперты сходятся во мнении, что в случае реализации проекта банк может занять порядка 15 процентов рынка. В «Тинькофф» информацию о разработке сервиса не подтверждают, передает издание «Коммерсант».

«Создание торговой площадки хорошо вписывается в стратегию "собственной экосистемы", которой следует и "Тинькофф", и другие игроки на рынке финтеха. Кроме того, наличие площадки позволит банку структурировать долги на продажу по определенным признакам, например региональному», — заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

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