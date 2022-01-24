Порошенко обвинил Зеленского в политически мотивированном преследовании

Киев, 24 января. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский лично поручил запретить ему выезжать за пределы страны.

Невозможность покинуть Украину вынудила Порошенко отметить все его международные встречи. Об этом сам бывший президент написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Зеленский лично дал поручение заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи. Этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны«, — заявил Порошенко, посоветовав Зеленскому «бороться с Россией», а не с ним.

Ранее Порошенко предложил Зеленскому объединить силы ради спасения Украины, которая, по его словам, находится под угрозой. Вместе с этим бывший президент добавил, что друзьями они вряд ли станут.