США заявили о неспособности эвакуировать своих граждан с Украины в случае конфликта

Вашингтон, 24 января. Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию своих граждан с Украины в случае эскалации напряженности на границе. Об этом заявил представитель Госдепа.

В связи с этим находящихся на территории Украины американцев призвали «планировать свои действия соответствующим образом». Чтобы покинуть страну, им порекомендовали «использовать коммерческие возможности».

«Дабы внести ясность, президент (США Джо. — Прим. ФАН) Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент. При таком развитии событий правительство США не сможет эвакуировать американских граждан», — заявил представитель Госдепа.

Заявления о «российской агрессии» Москва опровергала неоднократно, отмечая, что РФ никому не угрожает и осуществляет все перемещения войск в пределах своей территории. По мнению Кремля, подобные обвинения используются как предлог для размещения вооружения НАТО у рубежей страны.

В Госдепе ранее отметили, что американские дипломаты со своими семьями могут покинуть Украину. Их отъезд будет носить добровольный характер.