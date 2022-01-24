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США заявили о неспособности эвакуировать своих граждан с Украины в случае конфликта

  /   Обновлено: 24 января 2022 03:41
Политика
США заявили о неспособности эвакуировать своих граждан с Украины в случае конфликта
wikipedia.org  /  Cory W. Watts / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 24 января. Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию своих граждан с Украины в случае эскалации напряженности на границе. Об этом заявил представитель Госдепа.

В связи с этим находящихся на территории Украины американцев призвали «планировать свои действия соответствующим образом». Чтобы покинуть страну, им порекомендовали «использовать коммерческие возможности».

«Дабы внести ясность, президент (США Джо. — Прим. ФАН) Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент. При таком развитии событий правительство США не сможет эвакуировать американских граждан», — заявил представитель Госдепа.

Заявления о «российской агрессии» Москва опровергала неоднократно, отмечая, что РФ никому не угрожает и осуществляет все перемещения войск в пределах своей территории. По мнению Кремля, подобные обвинения используются как предлог для размещения вооружения НАТО у рубежей страны.

В Госдепе ранее отметили, что американские дипломаты со своими семьями могут покинуть Украину. Их отъезд будет носить добровольный характер.

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