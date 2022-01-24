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Глава КТРВ Обносов сообщил о разработке новых противокорабельных ракет для флота России

  /   Обновлено: 24 января 2022 03:30
Армия
Глава КТРВ Обносов сообщил о разработке новых противокорабельных ракет для флота России
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 января. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) занимается созданием нового морского оружия. Подробности рассказал глава предприятия Борис Обносов.

Сейчас корпорация «Тактическое ракетное вооружение» уделяет внимание противолодочным ракетам. Так, новейший образец АПР-3МЭ уже на стадии серийного производства. В перспективе ее планируют заменить малогабаритной торпедой авиационного базирования, пишет ТАСС.

«Разрабатывается высокоскоростная противокорабельная ракета нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, а также с повышенной помехозащищенностью. Проводится модернизация уникального комплекса "Пакет-НК-Э". Рассматривается возможность его установки на корабли малого водоизмещения», — добавил гендиректор КТРВ Обносов.

Специалисты КТРВ создали уникальную прибрежную систему обороны. Разработка может ликвидировать надводные и береговые цели. Новинка отличается живучестью и малозаметностью.

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морское оружие Тактическое ракетное вооружение противокорабельное оружие
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