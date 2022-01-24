Посольство США в Киеве продолжит работу на фоне эвакуации дипломатов

Киев, 24 января. Американское посольство на Украине будет и дальше работать в штатном режиме, несмотря на добровольную эвакуацию дипломатического контингента. Такая информация приведена в распространенном заявлении Госдепартамента США.

МИД Соединенных Штатов разрешил ряду своих сотрудников и членам их семей добровольно покинуть Украину. Госдеп также не рекомендовал соотечественникам посещать территорию бывшей советской республики, объясняя это якобы «угрозой военных действий со стороны России».

«Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — сообщало министерство иностранных дел США.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.