Госдеп США не считает эскалацию вокруг Украины неминуемой

Вашингтон, 24 января. США не считают начало военных действий на Украине неминуемыми, несмотря на добровольный отъезд американских дипломатов и их семей из Киева. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Между тем Вашингтон продолжает опасаться, что Москва может в любой момент «обострить» ситуацию и начать боевые действия. Россия подобные заявления категорически опровергает и продолжает выступать за мир.

Американские политики призывают российских коллег «снизить напряженность вокруг Украины». Однако НАТО в это время продолжает расширение своих войск на восток.

«Мы призываем президента (Владимира — прим. ФАН) Путина принять меры по деэскалации этого кризиса, чтобы России и США могли развивать отношения, не основанные на вражде или конфликте», — заявил представитель органа, выполняющего роль министерства иностранных дел.

Госдеп США ранее разрешил американским дипломатам и их близким покинуть Киев. Ведомство также настоятельно порекомендовало гражданам своей страны временно отказаться от поездок на Украину.