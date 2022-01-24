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Злоумышленники «заминировали» пять школ и два детских сада в сахалинском Корсакове
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Злоумышленники «заминировали» пять школ и два детских сада в сахалинском Корсакове

Происшествия
Злоумышленники «заминировали» пять школ и два детских сада в сахалинском Корсакове
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Корсаков, 24 января. Анонимное сообщение о минировании образовательных учреждений поступило в оперативные службы Корсакова на юге Сахалина. Об этом рассказали в местной мэрии.

Согласно сообщениям злоумышленников, под угрозой взрыва оказались пять школ и два детских садика Корсакова. Всех людей пришлось эвакуировать из здания. Сейчас образовательные учреждения осматривают специалисты.

«Поступило сообщение о минировании. Дети и взрослые эвакуированы. Специалисты проводят осмотр зданий», — говорится в администрации города.

Сообщения о минированиях учебных заведений поступают оперативникам все чаще не только в городах Сахалина, но и в других субъектах страны. На днях в Красноярске были арестованы два школьника, которых подозревают в рассылке информации об угрозе взрывов. Они будут находиться под стражей до 23 февраля.

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