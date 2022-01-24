NYT: Байден планирует разместить в Европе тысячи военных из-за Украины

Вашингтон, 24 января. Белый дом рассматривает возможность отправить тысячи своих солдат, корабли и авиацию в Прибалтику и страны Восточной Европы, передает газета New York Times.

Соответствующие планы обсуждались американским президентом Джо Байденом в минувшую субботу. Представители оборонного ведомства США предложили главе государства несколько вариантов действий на случай обострения ситуации вокруг Украины, пишет газета со ссылкой на источники.

Один из вариантов подразумевает размещение от одной до пяти тысяч военных в странах Восточной Европы. Вместе с этим не исключается возможность «десятикратного увеличения» их численности в случае ухудшения ситуации.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США продолжат укреплять оборонный потенциал Украины на фоне переговоров с Россией. Он напомнил, что в 2021 году Киев получил рекордную военную помощь от своих союзников.