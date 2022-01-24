Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 04:00
04:00
Общество
Резкое падение уровня Каспия привело к уменьшению рыбы в реках Дагестана
03:54
Экономика
ВЭБ.РФ вложил более 37% пенсионных накоплений россиян в транспортную отрасль
03:42
Экономика
Банк «Тинькофф» может запустить электронный сервис по продаже долгов
03:42
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в политически мотивированном преследовании
03:41
Политика
США заявили о неспособности эвакуировать своих граждан с Украины в случае конфликта
03:30
Происшествия
Авария в центре Петербурга спровоцировала перекрытие проезда по Невскому проспекту
03:30
Армия
Глава КТРВ Обносов сообщил о разработке новых противокорабельных ракет для флота России
03:27
Политика
Посольство США в Киеве продолжит работу на фоне эвакуации дипломатов
03:27
Политика
Госдеп США не считает эскалацию вокруг Украины неминуемой
03:16
Происшествия
Злоумышленники «заминировали» пять школ и два детских сада в сахалинском Корсакове
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Слуга народа» Тищенко во время поздравления «потерял» половину Украины

Политика
«Слуга народа» Тищенко во время поздравления «потерял» половину Украины
facebook.com  /  Николай Тищенко

Киев, 24 января. Украинцы 22 января с размахом отпраздновали День Соборности. В связи с этим к гражданам страны обратился депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко

Парламентарий опубликовал текст поздравления на своей странице в Facebook. Он отметил, что Украина должна быть единой «от Киева до Закарпатья».

«Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», — написал Тищенко.

Депутат, видимо, забыл, что Киев расположен к центру от севера государства. Закарпатская область при этом находится на западе Украины. Таким образом, во время поздравления Тищенко «запамятовал» о 13 областях, которые расположены к востоку от столицы государства.

После того, как депутат осознал свою ошибку, он поспешно удалил некорректное высказывание. На данный момент на его странице красуется немного измененное поздравление.

Чаще всего оговорки и демонстрацию неглубоких знаний позволяет себе мэр Киева Виталий Кличко. Так, в конце декабря он поздравил граждан страны с наступающим 2200 годом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Слуга народа» Тищенко во время поздравления «потерял» половину Украины
украина оговорка тищенко
Комментировать