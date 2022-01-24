«Слуга народа» Тищенко во время поздравления «потерял» половину Украины

Киев, 24 января. Украинцы 22 января с размахом отпраздновали День Соборности. В связи с этим к гражданам страны обратился депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко

Парламентарий опубликовал текст поздравления на своей странице в Facebook. Он отметил, что Украина должна быть единой «от Киева до Закарпатья».

«Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», — написал Тищенко.

Депутат, видимо, забыл, что Киев расположен к центру от севера государства. Закарпатская область при этом находится на западе Украины. Таким образом, во время поздравления Тищенко «запамятовал» о 13 областях, которые расположены к востоку от столицы государства.

После того, как депутат осознал свою ошибку, он поспешно удалил некорректное высказывание. На данный момент на его странице красуется немного измененное поздравление.

Чаще всего оговорки и демонстрацию неглубоких знаний позволяет себе мэр Киева Виталий Кличко. Так, в конце декабря он поздравил граждан страны с наступающим 2200 годом.